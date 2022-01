Flórida. Temperaturas geladas fazem iguanas caírem das árvores

I think the iguanas are fed up with this cold in Florida. Near freezing temperatures led to many falling right out of the trees they call home, this morning.



📸 Cathy Butler

📌 Dreher Park pic.twitter.com/usSk6vXNQu — Zach Covey (@ZachCoveyTV) January 30, 2022

As iguanas são répteis que dependem das reações químicas dos seus corpos para produzirem energia. Em temperaturas negativas, estes animais podem ficar mais lentos e incapazes de permanecerem no seu habitat predileto: as árvores.“Os seus corpos começam a desligar-se e perdem as suas funções. Então,para o chão”, explicou a zoóloga Stacey Cohen explicou à estação WPBF.No Twitter, os Serviços Meteorológicos de Miami e Flórida escreveram que “as iguanas são animais de sangue frio e tornam-se mais lentas ou imóveis quando as temperaturas baixam para entre quatro a nove graus”., esclareceu a entidade. Segundo especialistas, a maioria destes animais acaba por acordar depois de estarem algum tempo ao sol.Apesar de muitas destas iguanas sobreviverem, outras não têm tanta sorte. “, uma vez que elas são originárias de regiões do centro e sul do continente americano”, alertou Stacey Cohen.Em 2010, uma vaga de frio chegou a matar um grande número destes animais.A Comissão para a Conservação da Vida Selvagem da Flórida confirmou já que, de facto, as chamadas “iguanas verdes” não são nativas desse Estado. Na verdade,e são até consideradas uma “espécie invasora”.Uma iguana pode pesar. O fenómeno das iguanas que caem das árvores na Flórida já aconteceu anteriormente.As temperaturas neste Estado norte-americano alcançaram no domingo os quatro graus negativos. A descida aconteceu depois de a região nordeste dos EUA ter sido atingida no sábado porMais de 1.400 voos foram cancelados devido ao meu tempo na região.