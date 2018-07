Fluxos migratórios: autoridades espanholas apelam à ajuda da União Europeia

Ao contrário do resto da Europa, a Espanha está a tornar-se numa rota preferencial do fluxo migratório.



Este ano já duplicou o número de migrantes desembarcados na costa espanhola, comparativamente ao mesmo período de 2017 - um quadro que excede a capacidade de acolhimento e triagem pelas autoridades espanholas.



O alívio das medidas de controlo da entrada de migrantes na Europa é seguido de perto pelas redes de tráfico humano, que aproveitam todas as abertas, impondo-se por isso uma resposta co-responsável de todos os Estados-membros.



A preocupação espanhola agudizou-se esta semana com o incidente ocorrido em Ceuta. Mais de 600 migrantes cruzaram ilegalmente a fronteira após se envolverem em confrontos que deixaram feridos 10 elementos da Guardia Civil .