FMI aprova apoio à Guiné Equatorial mas reconhece "desafios" na corrupção e governação

"A Guiné Equatorial, como todos os membros do Fundo, pode pedir apoio para restabelecer a estabilidade macroeconómica; ao mesmo tempo, nós reconhecemos os desafios persistentes relativamente à corrupção e à governação e o programa procura lidar com estes desafios de uma maneira consistente com o enquadramento do FMI sobre estes temas", respondeu Lisandro Abrego, quando questionado pelos serviços do FMI sobre "como se explica um programa com a Guiné Equatorial, dado o histórico de fraca governação".

Na entrevista, centrada no tema da corrupção e da governação no país, o chefe de missão acrescenta que este Programa de Financiamento Ampliado, no valor de 282,8 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de euros, "teve um caminho longo e desafiante", que começou há mais ou menos dois anos e meio.

A entrevista publicada no `site` do FMI, um procedimento pouco habitual nos anúncios de aprovação dos programas de assistência financeira, surge depois de um grupo de oito organizações não-governamentais e peritos internacionais terem pedido ao FMI para adiar o empréstimo até a Guiné Equatorial melhorar o registo de direitos humanos.

As organizações signatárias da carta são o Centro de Estudos e Iniciativas de Desenvolvimento na Guiné Equatorial (CEIDGE, na sigla em inglês), a EG Justice, a Human Rights Watch, o Natural Resource Governance Institute, a Global Witness, a Amnistia Internacional, a Publish What You Pay e a Oxfam, a que se juntaram os oito membros que representam a sociedade civil no conselho da Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

"A Guiné Equatorial pediu um empréstimo quando a elite política permite que os abusos de direitos humanos, a corrupção e a má gestão floresçam no país há anos", disse Sarah Saadoun, da Human Rights Watch (HRW), em novembro, defendendo, por isso, que "o resgate do FMI deve exigir que a Guiné Equatorial leve a cabo reformas profundas no tratamento dos recursos naturais que resultem em melhoria de direitos, responsabilização e transparência".

Na entrevista publicada hoje, o chefe de missão do FMI para o país afirmou que "a Guiné Equatorial já adotou um plano para melhorar a governação e combater a corrupção" e lembrou que "as medidas para apoiar a governação e lidar com a corrupção foram também uma parte importante do programa monitorizado pelos técnicos, em 2018; o novo programa alarga e aprofunda estas reformas", acrescentou o responsável.

"Os principais objetivos do plano incluem mais transparência no setor dos hidrocarbonetos, fortalecimento da gestão das finanças públicas, implementação de uma moldura contra a corrupção, fortalecimento da aplicação dos contratos e direitos de propriedade, e melhoramentos no enquadramento do combate à lavagem de dinheiro", argumentou o responsável.

Questionado sobre os pormenores da moldura de combate à corrupção, Lisandro Abrego respondeu que as medidas "vão incluir a adoção de uma lei anticorrupção abarcando conflitos de interesses e declarações de bens pelos principais líderes políticos, melhorias na aplicação e fortalecimento da cooperação internacional".

A administração do FMI, concluiu, "vai analisar semestralmente o programa, e o seu cumprimento vai depender do desempenho do programa, principalmente a implementação, conforme combinado, de medidas de governação e anticorrupção", reforçou o responsável.

"O programa apoiado pelo FMI tem como objetivo a manutenção da estabilidade macroeconómica e financeira, melhorar a proteção social, propulsionar a diversificação económica e fortalecer a governação e o combate à corrupção", lê-se na nota que confirma o programa de 282,8 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de euros.

A aprovação pelo conselho de administração do FMI do Programa de Financiamento Ampliado (Extended Fund Facility, no original em inglês) permite a entrega imediata de 40,4 milhões de dólares (36,3 milhões de euros).