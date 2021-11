FMI conversa com Moçambique sobre programa financeiro

"Estamos aí, a conversar com o Governo. Houve uma demonstração de interesse por um programa de financiamento de mais longo prazo, existe essa conversa e a materialização de um programa financeiro vai depender desse diálogo e do interesse" por parte do executivo moçambicano, referiu Meyer-Cirkel.

O representante respondia à Lusa após uma apresentação feita na Internet sobre as perspetivas económicas regionais e da nação lusófona.

Ao mesmo tempo, explicou que está a entrar na "etapa final" o trabalho relativo à auscultação do país no âmbito do `artigo quarto` dos estatutos do FMI, que prevê consultas aos Estados-membros, mesmo sem programa financeiro em vigor.

As tarefas pendentes "devem ser concluídas nas próximas semanas" e o respetivo relatório deve ser publicado durante o primeiro trimestre de 2022.

As conversações acerca de um programa de apoio financeiro sofreram um impacto com a pandemia de covid-19.

Em março deste ano, as discussões entre o Fundo e Moçambique foram adiadas a pedido do Governo moçambicano, "não por falta de interesse, mas pela dificuldade em fazer o trabalho necessário durante este contexto de pandemia", referiu o diretor do departamento africano do FMI, Abebe Selassie.

Apesar de ter suspendido o apoio ao país em 2016, depois de reveladas as dívidas ocultas do Estado, no valor de 2,7 mil milhões de dólares - caso cujo julgamento decorre -, o FMI já emprestou 104 milhões de euros em 2019 após os ciclones Idai e Kenneth para apoiar o Orçamento do Estado nos esforços humanitários e de reconstrução.

Depois de declarada a pandemia de covid-19, o fundo concedeu mais de 563 milhões de euros em apoios a Moçambique, parte dos quais em empréstimos a reembolsar "só depois de a produção, exportação e receitas fiscais do gás natural liquefeito arrancarem", anunciou o organismo na altura.

As ajudas no contexto da covid-19 dizem respeito a três itens.

Um deles é um empréstimo de 309 milhões de dólares (275 milhões de euros) através da linha de crédito rápido (RCF), a reembolsar "só depois de a produção, exportação e receitas fiscais do gás natural liquefeito arrancarem", anunciou o FMI.

Outro é uma contribuição de 13,4 milhões de dólares (12 milhões de euros) do Fundo Fiduciário de Assistência e Resposta a Catástrofes do FMI (CCRT, na sigla em inglês) que proporciona alívio da dívida a países mais pobres e mais vulneráveis, atingidos por catástrofes naturais ou de saúde pública com consequências desastrosas.

Moçambique teve ainda acesso a 312 milhões de dólares (22 milhões de euros) dos seus Direitos Especiais de Saque, proporcionais à quota no Fundo, e que serviram para reforçar o sistema financeiro do país.