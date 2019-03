RTP14 Mar, 2019, 16:23 / atualizado em 14 Mar, 2019, 16:28 | Mundo

As autoridades afegãs estão a investigar o raid aéreo levado a cabo contra uma base do exército no sul do país, na província de Uruzgan.





O ministro afegão da Defesa, citado pela Al Jazeera , adiantou-se às conclusões da investigação em curso por parte das autoridades afegãs, dizendo que tinha havido uma falha na comunicação entre as tropas terrestres e a força aérea.





Um deputado da província de Uruzgan, de nome Obaidullah Barikzai, disse hoje à Associated Press que os soldados afegãos tomaram as forças norte-americanas por taliban e abriram fogo, desencadeando então o bombardeamento.





A confusão parece explicar-se pelo controlo que exercem os taliban sobre grande parte daquela província e pela tensão em que se encontravam as tropas, aguardando a qualquer instante uma ofensiva taliban.