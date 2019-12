Fogo destrói 120 casas em Valparaíso

Pelo menos 90 mil pessoas ficaram sem energia e duas escolas foram transformadas em centros de abrigo para quem teve de abandonar as habitações.



As autoridades decretaram alerta vermelho na cidade e ao local deslocaram-se 28 corporações de bombeiros. A polícia está já a investigar as causas do incêndio, havendo suspeitas de que tenha sido provocado de forma criminosa.