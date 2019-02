Fogo em hotel de Buenos Aires faz dois mortos e 48 feridos, três em estado grave

Lusa02 Fev, 2019, 08:10 | Mundo

O acidente aconteceu no Hotel Las Naciones, localizado na movimentada Avenida Corrientes, a poucos metros do centro do Obelisco, uma das áreas mais turísticas da capital argentina.

A mulher faleceu no local e um dos polícias da cidade de Buenos Aires, seriamente ferido durante sua intervenção no incêndio, morreu horas já Hospital Argerich.

No total, de acordo com as autoridades, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência transferiu 48 feridos, incluindo oito menores, a maioria por inalação de fumaça.

Dois homens e uma mulher apresentam queimaduras graves e estão internados na unidade de cuidados intensivos do Hospital Argerich, com prognóstico reservado.