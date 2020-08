Fogo que começou em Espanha já chegou ao Parque da Gerês

Foto: RTP

Há bombeiros portugueses e espanhóis no terreno.



São oito os aviões e helicópteros de combate, espanhóis e portugueses num fogo que começou durante a madrugada de hoje.



Marco Domingues, comandante dos bombeiros de Viana do Castelo revela o que está a ser feito nesta altura no terreno.



Um combate agreste que está a ser feito "com recurso a ferramentas manuais", já que é uma zona "de muito difícil acesso".



O governo decidiu prolongar o estado de alerta especial até amanhã à meia-noite, com cerca de 300 militares em missões de vigilância e patrulhamento ao longo de todo o fim-de-semana.