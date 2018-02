Partilhar o artigo Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo Imprimir o artigo Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo Enviar por email o artigo Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo Aumentar a fonte do artigo Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo Diminuir a fonte do artigo Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo Ouvir o artigo Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo

Tópicos:

Falcon Heavy, Tesla, Twitter,