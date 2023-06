Foi encerrada a última base da RENAMO do país num dia histórico para Moçambique

Para o presidente moçambicano Filipe Nyusi, o encerramento da última base com guerrilheiros do maior partida da oposição em Vunduzi, distrito de Gorongosa, marca o "fim do desarmamento e desmobilização" dos guerrilheiros do maior partido da oposição.