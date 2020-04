Foi um charlatão quem induziu Trump a recomendar injeções de desinfetante

Mark Grenon apresenta-se a si próprio como "arcebispo" da seita autodenominada como "Genesis II", com sede na Florida. Mas essa suposta igreja constitui na verdade uma camuflagem para produzir, distribuir e publicitar o dióxido de cloro usado principalmente como desinfetante na indústria têxtil. Agora, aspirando a alargar o mercado para o dióxido de cloro, Grenon começou a classificá-la como MMS (miracle mineral solution), alegadamente uma panaceia milagrosa para curar 99 por cento das doenças, incluindo o cancro, a malária ou a SIDA.





Num programa de rádio que tem todas as semanas , Grenon divulgou uma carta que tinha enviado a Donald Trump, enaltecendo as virtudes curativas do dióxido de cloro, nomeadamente no tratamento da Covid-19.





E, com efeito, foi escassos dias depois do envio da carta, na passada quinta feira, que o inquilino da Casa Branca apareceu a defender em público injeções desse desinfetante como meio terapêutico contra a doença.





Trump não assumiu que tenha sido a carta de Grenon a despertar o seu entusiasmo pelo dióxido de cloro, mas o diário britânico The Guardian revelou que tem havido nos últimos dias uma intensa actividade dos lobiistas do dióxido de cloro, em campanha de contactos com a Casa Branca para promover as vantagens do produto.





Segundo o próprio Grenon assumiu, umas três dezenas de fiéis da sua "igreja" enviaram na última semana cartas à Casa Branca a pedir-lhe proteção para a "Genesis II" na sua propaganda a favor do uso terapêutico daquele desinfetante industrial. E, horas depois de Trump ter feito a sua polémica recomendação, Grenon escreveu na sua página de Facebook: "Trump recebeu o MMS e toda a informação!!! As coisas estão a acontecer, gente! O Senhor ajuda os outros a verem a Verdade".





Mas nem toda a gente na Administração norte-americana vê a "verdade" de Grenon. Dias antes a FDA (Food and Drug Administration) obteve uma ordem do tribunal, proibindo a Genesis II de vender "um tratamento não testado e potencialmente lesivo para [os pacientes de] Covid-19". E já em agosto a mesma FDA instara os consumidores a não beberem MMS, por se tratar de "um desinfetanto perigoso que tem causado efeitos secundários potencialmente mortais".