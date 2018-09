Fome paira sobre cinco milhões de crianças no Iémen

RTP19 Set, 2018, 13:19 | Mundo

Cerca de um milhão de crianças no Iémen enfrentam condições de fome extrema, segundo o alerta da organização não-governamental Save the Children. O risco de fome pende, ao todo, sobre cinco milhões de crianças. O grupo que defende os direitos das crianças reiterou a importância de manter a cidade portuária de Hodeida de portas abertas, depois dos recentes ataques naquela região. A organização refere o facto de 80 por cento dos produtos do Iémen passarem pelo porto de Hodeida.





A recente ofensiva para combater os rebeldes Houthi, que ocupam o porto de Hodeida, por parte da coligação liderada pela Arábia Saudita, levantou o debate sobre o impacto do fecho dos acessos ao porto.



A Save the Children afirma que possíveis danos à infraestrutura portuária da cidade podem conduzir a um agravamento da situação de fome, ao levar à subida de preços de combustíveis e alimentos.



Na informação divulgada no site da organização britânica, o diretor da Save the Children no Iémen, Tamer Kirolos, comentou o facto de ser necessário manter os acessos à cidade abertos.



“As crianças do Iémen estão a morrer de fome. Só este ano esperamos que cerca de 400 mil crianças menores de cinco anos sofram de desnutrição aguda severa, a forma de fome extrema que mais ameaça a vida. A menos que as rotas de fornecimento permaneçam abertas, esse número pode aumentar drasticamente, colocando a vida de milhares de crianças em risco por causas totalmente evitáveis”, afirmou Kirolos.



A guerra no Iémen causou também a desvalorização da moeda, o rial iemenita. À desvalorização junta-se o aumento dos preços dos alimentos, agravando a situação de insegurança alimentar.



Tal como a organização Save the Children, a ONU reforça a importância do porto de Hodeida, sendo que se trata da porta de entrada para a entrega de comida, combustível e medicamentos.



De acordo com informações das Nações Unidas, o conflito humanitário no Iémen causa insegurança alimentar a 60 por cento da população.