Fome, sanções e talibãs. Os eixos que esmagam os afegãos e os levam ao êxodo

“Verifica-se um aumento exponencial do número de pessoas a abandonar o Afeganistão por esta via, apesar das dificuldades de fazer esta viagem nos meses de inverno”, referiu David Mansfield, que estuda as migrações na área, ao jornal New York Times. De acordo com o investigador, têm abandonado o Afeganistão quatro vezes mais habitantes do que há um ano, para o Paquistão ou para o Irão. A única hipótese de sobrevivência parece ser a fuga para o exterior.







Cada um que segue esta via juntou o escasso dinheiro que lhe poderia matar a fome durante uns dias, pediu emprestado e vendeu o que podia para pagar uma passagem a contrabandistas. Estes dão transporte e vigilância até à fronteira.





Não posso voltar para trás, não tenho outra opção”, explicou Najaf Akhlaqi, de 26 anos e antigo polícia das forças afegãs, ”, explicou Najaf Akhlaqi, de 26 anos e antigo polícia das forças afegãs, ao repórter do NYT , antes de ‘dar o salto’ não apenas para encontrar trabalho e tentar fugir à miséria generalizada num país paralisado e falido mas também para procurar um futuro longe das represálias talibãs.





Esta é a sua 20ª tentativa desde novembro passado. Acabou sempre detido pelos guardas fronteiriços iranianos e devolvido ao Afeganistão. Mas não desiste. “Tenho medo dos guardas iranianos. Mas não posso ficar aqui”.





A escolha de Akhlaqi será a de quatro mil a cinco mil pessoas por dia, estimam as organizações internacionais de auxílio. E com a primavera a derreter a neve e o gelo nos desfiladeiros, a fuga poderá tornar-se um êxodo dentro de dois meses.







Fome ameaça de morte 23 milhões afegãos Um cenário que coloca em alerta não só os países vizinhos mas a própria União Europeia, atenta à possibilidade de nova crise migratória como a de 2015.





No outono a UE prometeu mais de mil milhões em auxílio humanitário ao Afeganistão e países vizinhos que têm acolhido os refugiados. O maior problema tem sido fazer chegar o apoio aos civis afegãos no próprio país sem apoiar tacitamente o sancionado governo talibã.





“Precisamos de novos acordos e compromissos para poder assistir e ajudar uma população civil extremamente vulnerável”, lançou o primeiro-ministro da Noruega, Jonan Gahr, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Afeganistão, o mês passado. “Temos de fazer o que pudermos para evitar uma nova crise migratória e outra fonte de instabilidade na região e mais além”, apelou Gahr.





A tarefa é esmagadora.





A retirada das tropas ocidentais levou consigo grande parte das bases da economia afegã. O restante sustento foi obliterado pelas sanções internacionais impostas para impedir o acesso aos fundos de auxílio humanitário por parte do regime talibã, que reassumiu as rédeas do poder há meio ano.





Os salários desvaneceram-se com o desaparecimento dos empregos e a falência dos negócios, as instituições deixaram de funcionar, a inflação alastrou a todos os produtos básicos e a ameaça de morte pela fome generalizou-se, agravada pelo frio e pela falta de medicamentos.







De acordo com o Programa Alimentar Mundial, 98 por cento da população afegã de 39 milhões de pessoas não tem o suficiente para se alimentar. A ACNUR fala em 23 milhões de afegãos em "níveis extremos de fome"







O mês passado o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres fez apelos dramáticos. “Para os afegãos, a vida diária tornou-se um inferno gelado”, afirmou. O país “está suspenso por um fio”.

Criptomoedas



A maioria dos que fogem são rapazes e homens jovens, uma sangria que dura há décadas e que afeta profundamente o país.







Ficam para trás os velhos, os doentes e, na sua esmagadora maioria, as mulheres, impedidas pelos talibãs de estudar e de trabalhar e lançadas numa vida de miséria e de dependência sem esperança de socorro.







As sanções impossibilitaram até o envio de dinheiro de forma particular, com os bancos impedidos pelas sanções de transferir fundos para o Afeganistão. O levantamento de notas de dinheiro num simples ATM foi igualmente proibido. No Afeganistão, o papel-moeda é escasso e os talibãs continuam sem poder aceder às reservas calculadas em 10 mil milhões de dólares congeladas em bancos norte-americanos, apesar de todos os apelos.





Foi o busílis enfrentado por Fereshteh Forough, uma ativista social afegã baseada em New Hempshire e fundadora da ONG Code to Inspire, quando tentou apoiar as estudantes da sua escola de código em Herat, no Afeganistão.





A escola foi fundada em 2015 para ensinar programação às mulheres afegãs, providenciando-lhes independência financeira. Até ao regresso dos talibãs, 65 por cento das 350 estudantes encontraram empregos na cidade e tornaram-se, muitas delas, o único sustento da família.







Atualmente muitas não conseguem sequer alimentar-se e ainda menos comprar medicamentos.





Western Union e pelo banco JPMorgan Chase. Na única vez em que o dinheiro conseguiu seguir, as suas estudantes foram impedidas de levantar as notas nos bancos locais. Ao tentar enviar-lhes fundos de emergência, contou Forough ao Insider , viu-se bloqueada pelae pelo banco

A solução criativa de Forough foi recorrer às criptomoedas, já que em Herat existem lojas de câmbio no distrito financeiro que as aceitam e trocam por dinheiro afegão ou por dólares.







Uma centena das alunas mais necessitadas foi ajudada a criar contas na Binance, a maior loja de câmbio de criptomoeda do mundo, que acordou apoiar com moeda as estudantes afegãs durante três meses "através do Trust Wallet” explicou Forough. A maioria aprendeu a converter Binance em Tether USD, uma criptomoeda estável ligada ao dólar americano.





Uma outra vantagem do sistema é o dinheiro não poder ser confiscado e estar acessível em qualquer lugar com câmbio de criptomoedas.

EUA suavizam sanções



A criatividade de Forough não responde contudo às necessidades generalizadas do Afeganistão.





Esta quarta-feira dia 2 de fevereiro, para tentar responder aos apelos, os Estados Unidos deram autorização aos bancos para transferir dinheiro para o Afeganistão, para pagamento a professores e trabalhadores na área de saúde estatal, sem receio de violar as sanções impostas aos talibãs.







Propuseram-se ainda esclarecer dúvidas sobre as exceções às sanções, implementadas em setembro e em dezembro de 2021 para apoiar o trabalho humanitário no país.





O Tesouro norte-americano autoriza agora transações financeiras relacionadas com operações humanitárias, incluindo as que envolvam os talibãs e o envio direto de dinheiro por parte de grupos humanitários para pagamento direto de salários.







Essa era uma das exigências da ONU, ao abrigo do Plano de Resposta Humanitária para o Afeganistão que anunciou a 11 de janeiro e que necessita de 4.4 mil milhões de dólares apenas para 2022.





Este foi o maior apelo de sempre por auxílio a um único país, para socorrer os afegãos e os países limítrofes. Os montantes pedidos, sublinhou em Genebra o Coordenador de Auxílio de Emergência, Martin Griffiths, são “três vezes o financiamento pedido e de facto conseguido, em 2021”.