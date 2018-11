Fomos visitados por uma sonda alienígena?

RTP06 Nov, 2018, 18:37 / atualizado em 06 Nov, 2018, 18:44 | Mundo

Ambas as teorias estão explicadas num artigo disponibilizado no repositório arXiv e enviado ao Jornal de Astrofísica, assinado por Abraham Loeb, professor e diretor da cadeira de Astronomia, e por Shmuel Bialy, um académico pós-doutorado do Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard.



A possibilidade de se tratar de um engenho produzido por uma civilização estranha à Terra, baseia-se simultaneamente no comportamento e na forma e massa do objeto.



Batizado Oumuamua, palavra que significa "um mensageiro que nos alcança do passado distante" em dialeto havaiano, o "estranho objeto de forma tubular" foi avistado em outubro de 2017 pelo telescópio Pan-STARRS 1 instalado no Havai.



A sua trajetória foi seguida durante três noites por diversos telescópios mas, mais de um ano depois, os cientistas continuam divididos quanto a explicações para as suas características, velocidade e trajetória.

Cometa, asteróide... ou talvez não



Depois, admitiu-se tratar-se de um asteróide e, finalmente, concluiu-se que era o primeiro do género jamais avistado. Acabou por ser descrito como uma nova classe de "objeto interestelar", já que foi o primeiro objeto de origem externa registado no sistema solar.

Nas conclusões, e como uma entre várias, surge a teoria da origem extraterrestre. "Oumuamua pode ser uma sonda inteiramente operacional enviada intencionalmente à vizinhança da Terra por uma civilização alienígena", escrevem.

À deriva

"Considerando uma origem artificial, uma possibilidade é que Oumuamua seja uma lightsail, a flutuar no Espaço como o destroço de um equipamento tecnologicamente avançado", referem no texto.



Uma lightsail é basicamente uma nave em formato de papagaio de papel movida a energia solar.





"Isto explicaria as diversas anomalias de Oumuamua, tais como a sua geometria incomum inferida da sua ligeira curva, as suas emissões termais, sugerindo alta refletividade, e o seu desvio de uma órbita kepleriana sem qualquer sinal de uma cauda de cometa ou torção rotativa".

A forma de Oumuamua foi desde logo intrigante. Parecia-se com um "charuto", com comprimento 10 vezes superior à sua largura. Deslocava-se a 315.431 quilómetros por hora (196 mil milhas por hora) e "acelerou acentuadamente" à medida que atravessava o Sistema Solar até o deixar para trás, em janeiro de 2018.No artigo, ambos lembram que os próprios seres humanos já desenvolveram velas solares. "de dimensões semelhantes foram desenhadas e construídas pela nossa civilização, incluindo o projeto IKAROS e a iniciativa Starshot. A tecnologia pode ser abundantemente usada para o transporte de cargas entre planetas ou entre estrelas", especulam.Oumuamua foi descoberto por acaso, como uma luz distante a deslocar-se a grande velocidade. "Tivemos sorte que o nosso telescópio de pesquisa estivesse a olhar para o sítio certo no momento certo para captar este momento histórico", afirmou o oficial da NASA Lindsey Jonhson o ano passado."Esta descoberta insólita é um bónus cientifico possibilitado pelos esforços da NASA para encontrar, seguir e caracterizar objetos próximos da Terra que podem ser potenciais ameaças para o nosso planeta", acrescentou Jonhson.