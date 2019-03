"Football Leaks". França não confia na Justiça portuguesa para conservar provas

RTP29 Mar, 2019, 18:15 / atualizado em 29 Mar, 2019, 18:33 | Mundo

As diligências levadas a cabo pela polícia francesa, envolvendo contactos políticos internacionais, arrastaram-se durante vários meses, mas a equipa de investigadores não se deixou desanimar e prosseguiu-as até conseguir que as autoridades húngaras efectivamente lhe permitissem copiar o tesouro de informação existente nos computadores do hacker Rui Pinto.







Parquet National Financier (PNF), partiu na semana passada, de urgência, para Budapeste, porque, segundo A equipa de especialistas em criminalidade económica, que trabalha sob a égide da secção parisiense do(PNF), partiu na semana passada, de urgência, para Budapeste, porque, segundo informações agora publicadas em Der Spiegel , queria copiar os ficheiros antes que, com a extradição de Rui Pinto para Portugal, estes viessem também - e finalmente acabassem por ser destruídos nos meandros insondáveis da Justiça portuguesa.





Segundo Der Spiegel - que tinha uma especial ligação com Rui Pinto e agora vem acompanhando de perto a evolução da história -, não era apenas o PNF francês, mas "vários investigadores europeus", a recear que aquele tesouro informativo fosse destruído em Portugal.





Os franceses, especialmente, por terem recebido há meses atrás uma parte dos ficheiros, tinham uma noção do seu valor e encaravam uma eventual destruição como um "filme de terror", que deitaria a perder os esforços envidados até aqui, inclusivamente com a formação de uma "Rede Europeia de Colaborações Investigativas" (EIC) para deslindar a teia de corrupção, fraude fiscal e associação criminosa que emergiu no Football Leaks.







O compasso de espera para a decisão judicial de entregar Rui Pinto à Justiça portuguesa foi portanto febrilmente utilizado pelos investigadores franceses no sentido de conseguirem luz verde para a cópia dos ficheiros. Quando a conseguiram, consideraram reforçada a sua suposição de estar ali uma incalculável riqueza de informação: 26 Terabytes (portanto muito mais do que os 3,4 Tearbytes que já tinham), correspondendo agora a 70 milhões de documentos.





O problema é que esses ficheiros se encontram encriptados com programas altamente complexos e, mais uma vez, é Rui Pinto a chave para entender o que contêm, porque aos investigadores faltam as passwords certas. E Rui Pinto continua detido, apesar dos protestos dos seus advogados, contra a medida de coação considerada excessiva.





À cautela, os investigadores franceses já partilharam os ficheiros com os colegas belgas e anunciaram a intenção de partilhá-los também com outras equipas europeias e norte-americana envolvidas na investigação.