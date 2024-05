Força Aérea israelita atacou 120 alvos do Hamas em 24 horas

A 162.ª Divisão está a combater no leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde dizem ter matado vários combatentes do Hamas, bem como localizado e confiscado armas encontradas numa escola e destruído infraestruturas militares.

Em Jabalia, onde Israel retomou a sua ofensiva militar, a 98.ª divisão combate para impedir que o Hamas se reagrupe naquela cidade do norte de Gaza, onde desde domingo decorrem combates sangrentos.

"A Força Aérea atingiu vários alvos do Hamas, incluindo locais subterrâneos e um edifício onde os agentes se reuniam", disseram os militares israelitas.

Entretanto, a 99ª Divisão mantém a sua atividade ofensiva em Zeitun, um bairro no sul de Gaza onde o Hamas também se estava a reagrupar e onde as tropas invadiram um depósito de armas na casa de um agente palestiniano, segundo o Exército israelita.

O Exército relatou ainda a existência de cinco militares gravemente feridos nos últimos dias em diferentes pontos da Faixa de Gaza, além de um consultor do Ministério da Defesa.

Em Rafah, dois soldados ficaram hoje gravemente feridos nos combates onde também ficou ferido um funcionário de uma empresa ligada ao Ministério da Defesa que se encontrava em missão na zona.

Um outro soldado foi ferido na noite de domingo em combates no norte da Faixa, enquanto outros dois ficaram gravemente feridos num acidente na zona fronteiriça com o enclave, perto da cidade israelita de Nir Am.

Israel celebra hoje o Dia do Memorial, uma comemoração solene em memória dos soldados israelitas mortos no conflito, que este ano tem um significado especial para os 272 soldados que morreram na Faixa de Gaza e os 340 que morreram na sequência dos ataques do Hamas em 07 de outubro.

Mais de 35 mil habitantes de Gaza morreram em Gaza, a maioria deles civis, incluindo 15 mil crianças, segundo dados do Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu uma investigação completa ao ataque que resultou na morte de um funcionário da ONU na manhã de hoje na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"O secretário-geral ficou profundamente triste ao saber da morte de um funcionário do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas e do ferimento de outro funcionário do mesmo departamento quando o seu veículo da ONU foi atingido ao deslocarem-se para o Hospital Europeu em Rafah, esta manhã", disse o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

António Guterres condenou todos os ataques contra o pessoal da ONU e apelou a uma "investigação completa", enviando as suas condolências à família do funcionário que perdeu a vida no ataque de hoje.

"Com o conflito em Gaza a continuar a ter um pesado impacto -- não só sobre os civis, mas também sobre os trabalhadores humanitários -- o secretário-geral reitera o seu apelo urgente a um cessar-fogo humanitário imediato e à libertação de todos os reféns", acrescentou Haq.