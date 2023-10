Força Aérea turca ataca alegadas bases de combatentes turcos no norte da Síria

De acordo com a agência de notícias norte-americana, o raide turco ocorre depois de o Exército dos Estados Unidos ter abatido um aparelho voador não tripulado (`drone`) armado que se aproximou a 500 metros das tropas de Washington.

Segundo um comunicado do Ministério da Defesa da Turquia, os aviões de combate turcos atingiram "cerca de 30 locais" nas regiões de Tal Rifat, Jazeera e Derik, destruindo esconderijos, abrigos e armazéns utilizados pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) ou pelo grupo de milícias curdas na Síria, conhecido como Unidades de Defesa do Povo (YPG).

A Turquia tem vindo a efetuar ataques contra alvos de combatentes curdos no Iraque e na Síria, na sequência de um recente "ataque suicida" no exterior do edifício do Ministério do Interior em Ancara.

O PKK reivindicou o atentado, no qual um dos atacantes se fez explodir e um outro, presumível bombista, foi morto numa troca de tiros com a polícia.

Dois agentes das forças de segurança turcos ficaram feridos.

O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, disse que os dois atacantes tinham chegado da Síria, onde tinham sido treinados.

O ministro afirmou que as posições do PKK e do YPG no Iraque e na Síria se tornaram "alvos legítimos".

As autoridades curdas do nordeste da Síria afirmaram na noite de quinta-feira que os bombardeamentos atingiram 21 locais e que onze pessoas foram mortas pela "agressão turca": cinco civis e seis membros das Forças de Segurança Interna do governo local.

As Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos e lideradas pelos curdos no nordeste da Síria, negaram qualquer relação com o ataque de Ancara e acusaram a Turquia de utilizar o ataque como pretexto para uma nova incursão militar.

Em Washington, o Pentágono disse na quinta-feira que o drone turco bombardeou alvos localizados perto das tropas norte-americanas na Síria, obrigando-as a deslocarem-se para os abrigos.

O Brigadeiro da Força Aérea norte-americana, Patrick Ryder, assessor de imprensa do Pentágono, disse que a decisão de abater o drone de um aliado da NATO "foi tomada com base na devida diligência e no direito inerente de autodefesa de tomar medidas adequadas para proteger as forças dos Estados Unidos".

Não há indicação de que a Turquia estivesse a visar intencionalmente as forças dos EUA, disse o militar.

O Secretário da Defesa, Lloyd Austin, como o novo presidente do Estado-Maior Conjunto, General C.Q. Brown, contactaram os homólogos turcos logo após o incidente para sublinhar o valor que atribuem às relações com a Turquia - mas também sobre a necessidade de evitar quaisquer incidentes semelhantes no futuro e garantir a segurança dos efetivos norte-americanos.

Os Estados Unidos mantêm cerca de 900 soldados na Síria a realizar missões de combate contra os militantes do grupo Estado Islâmico.

O incidente ocorreu no mesmo dia em que um ataque com drones matou pelo menos 89 pessoas na cidade de Homs, controlada pelo governo sírio, onde aparelhos não tripulados carregados de explosivos foram detonados durante uma cerimónia militar em que participavam jovens oficiais e familiares.

Outras 277 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde da Síria.

O Exército sírio culpou os insurgentes "apoiados por forças internacionais conhecidas", sem nomear qualquer grupo em particular, e ameaçou responder com "força total".

O Ministério da Defesa turco afirmou que a operação aérea de quinta-feira na Síria tinha como objetivo proteger as fronteiras da Turquia das ameaças do PKK e do YPG.

Por outro lado, o Ministério da Defesa informou que a Turquia retaliou um ataque de militantes a uma base turca na região de Dabik, na quinta-feira, "neutralizando" 26 combatentes.

O PKK conduziu uma insurreição de décadas na Turquia e é considerado uma organização terrorista pelos aliados ocidentais da Turquia, incluindo os Estados Unidos.

Dezenas de milhares de pessoas morreram desde o início do conflito em 1984.

Os Estados Unidos consideram as YPG um parceiro fundamental na luta contra o grupo Estado Islâmico no norte da Síria e afirmam que a organização armada curda não representa uma ameaça para a Turquia.