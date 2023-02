Força especial da GNR resgatou com vida rapaz de 10 anos dos escombros

O rapaz estava soterrado desde o sismo do passado dia seis de fevereiro.

A equipa de 52 operacionais não tinha ainda encontrado qualquer sobrevivente até então.





No 360, Elísio Oliveira, comandante Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, explicou que o resgate do rapaz "levou longas horas" e explicou as dificuldades operacionais que a Força Conjunta portuguesa enfrenta no terreno.

A notícia do resgate foi saudada pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, numa publicação na rede social Twitter.





"Uma alegria sem precedentes! Ao terceiro dia de missão, a Força Nacional portuguesa na Turquia resgata com vida uma criança presa nos escombros! Anos de treino, exercícios e formação... Não há melhor recompensa!", escreveu Patrícia Gaspar, na sua conta na rede social Twitter, numa publicação que mostra uma imagem do salvamento.



No local, estão 52 operacionais da Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e emergência médica, incluindo seis cães, divididos em duas equipas que fazem turnos de cerca de 12 horas, trabalhando 24 sobre 24 horas no apoio aos esforços de busca e salvamento, desde o dia que chegaram, quarta-feira, a Antáquia, no sudeste da Turquia.

"Emoção muito grande"



O comandante da missão portuguesa na Turquia, José Guilherme, afirmou à Lusa que foi "uma emoção muito grande" conseguir resgatar uma criança, depois de vários dias sem sucesso.



"É uma emoção muito grande para nós. Isto é o corolário daquilo que estamos a fazer aqui, da entrega dos operacionais e vamos continuar o nosso trabalho, que é salvar vidas", disse à agência Lusa José Guilherme.



Durante tarde, ainda antes de se ter dado o resgate, José Guilherme admitia alguma frustração face aos vários dias de trabalho sem sucesso, mas garantia que a esperança nunca iria morrer "até à hora de desmobilização" dos 52 operacionais que estão em Antáquia.







O rapaz de dez anos foi encontrado na baixa de Antáquia, no setor que tinha sido atribuído aos operacionais portugueses e onde já trabalhavam há vários dias, com recurso a cães.



Segundo José Guilherme, a equipa foi alertada por populares que teriam ouvido algum som de um prédio que estava parcialmente destruído.



As equipas cinotécnicas foram acionadas e os cães deram sinal de que haveria alguém com vida, por debaixo dos escombros.



"Depois, foi trabalho de equipa, perceber os sons que se ouviam, se seriam de alguém, fazer furação e chegar o mais perto possível da criança para se ter a confirmação de que estaria um ser humano vivo", explicou.



O rapaz estava numa bolsa por entre os escombros do edifício, tendo conseguido ter sempre um tradutor a falar com ele.



As operações de resgate demoraram um total de três horas e meia, acrescentou José Guilherme.



"Acabou por acontecer um milagre, porque a esperança é a última a morrer e cá vamos continuar, à espera de salvarmos mais pessoas", frisou o comandante da missão portuguesa.



A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, que fez 25 mil mortos.





Com Lusa