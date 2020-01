Força internacional de combate ao estado Islâmico permanece no terreno

É nesta coligação que estão integrados os 35 militares portugueses no Iraque que lá permanecem.



Mas foram reforçadas as medidas de segurança o chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, Marco Serronha, disse à agência Lusa que foram reforçadas as medidas de segurança.



Os militares portugueses estão numa base a cerca de 50 quilómetros de Bagdad. Uma base com comando espanhol e que tem uma área de cerca de 300 quilómetros quadrados.