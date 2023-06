Força laboral pública timorense cresceu mais de 10,35% em 2022

No final do ano passado, o mapa de pessoal integrava um total de 42.413 funcionários públicos, o que equivale a cerca de um por cada 31 cidadãos do país, com base nos dados do censo de 2022, de acordo com o relatório, a que a Lusa teve acesso.

Desde o início do mandato do atual Governo, em 2018, a força laboral pública cresceu em mais de oito mil pessoas, com base nos dados do relatório da CFP referente ao final de 2017.

Até ao final de 2022, a CFP identificou um total de 3.334 funcionários e agentes da administração pública que atingiram a idade mínima da reforma, tendo sido concluído o processamento de pensão e reforma 897 pessoas.

No que toca a avaliações de desempenho, o relatório considerou que mais de 87% dos funcionários obtiveram nota de "muito bom" e quase todos os restantes de "bom", com apenas 39 suficientes, mas nenhum insuficiente.

Durante o ano, foram promovidos 866 funcionários de 74 instituições do Estado, tendo sido preenchidas 49 de 359 vagas de seleção por mérito para cargos de direção e chefia.

A CFP realizou progressão de escalão a cerca de 11 mil funcionários públicos, dos quais quase metade foram professores, tendo sido concluídos 200 processos disciplinares do total de 269 casos, entre novos e pendentes de anos anteriores.

Desses, apenas dez levaram a rescisão de contrato, com 58 demissões, 45 suspensões e 66 repreensões por escrito.

Em termos de categoria, o relatório mostrou que, no regime geral, havia no final do ano mais de 1.800 cargos de direção, entre os quais 95 diretores-gerais, 25 inspetores-gerais, 356 diretores nacionais e 1.058 chefes de departamento.

No regime de contrato a tempo certo, a CFP registou 18.069 pessoas.

A nível municipal, o quadro de pessoal (regimes geral e especial) era de 4.913 pessoas.

Finalmente, no que toca ao regime especial, a força laboral era de 19.412 pessoas, sendo a maioria afetas aos Ministérios da Educação (13.568) e da Saúde (3.170) e à Universidade Nacional Timor Lorosa`e (UNTL), com cerca de 750.