Força naval e força aérea são os pontos mais débeis da Ucrânia

O orçamento anual da Rússia para as Forças Armadas é cerca de dez vezes maior que o da Ucrânia. O que se pode observar no terreno é muito equipamento obsoleto da Ucrânia, mas o ataque bem sucedido ao cruzador russo no Mar Negro sugere que possa existir também equipamento mais moderno.