Forças afegãs apoiadas pela CIA acusadas de crimes de guerra

Num relatório intitulado “Eles mataram muitos assim': ataques noturnos abusivos das forças militares afegãs apoiadas pela CIA” , a organização Humans Rights Watch (HRW) acusa as forças paramilitares afegãs apoiadas pela CIA de “violações graves dos direitos humanos cometidas com intenção criminosa” que constituem crimes de guerra.A organização não-governamental que defende e realiza estudos sobre os direitos humanos expõe 14 casos em que as forças de intervenção afegãs apoiadas pela CIA cometeram “abusos graves” nos últimos dois anos, incluindo a morte de civis durante operações noturnas, execuções sumárias e ataques a instalações de assistência médica por, alegadamente, prestarem cuidados a rebeldes feridos."Estes não são casos isolados, mas ilustrativos de um padrão maior de violações graves das leis de guerra - e até crimes de guerra - por essas forças paramilitares", afirmou Patricia Gossman, diretora associada da HRW na Ásia e autora do relatório.

O “terror dos ataques noturnos”

Os chamados “night raids” consistem em operações de busca nas aldeias do Afeganistão durante a noite. Estes “ataques violentos” noturnos por parte das forças afegãs apoiadas pela CIA acabaram por ser tornar uma “rotina” para muitas comunidades afegãs.Tal como explica o relatório, as operações noturnas há muito que levantam controvérsia por, muitas vezes, resultarem na morte de civis e na destruição de propriedades.

De acordo com o relatório, houve um “aumento acentuado” deste tipo de operações noturnas desde o final de 2017.

“Em muitos dos ataques noturnos que ainvestigou, as forças paramilitares afegãs parecem ter atacado ilegalmente civis por erros de identidade, falta de inteligência ou rivalidade política existente na localidade”, lê-se no comunicado.Na opinião de Patricia Gossman, “caso após caso, essas forças simplesmente mataram pessoas detidas e entregaram comunidades inteiras ao terror de ataques noturnos abusivos e ataques aéreos indiscriminados".

Recomendações ao governo afegão e norte-americano

Para a HRW, o governo afegão tem a obrigação de "investigar alegados crimes de guerra cometidos pelas suas foças militares e processar adequadamente os responsáveis”.No entanto, o relatório sublinha que, das únicas vezes que o executivo afegão se comprometeu a investigar os incidentes, não foi divulgada nenhuma descoberta.“Não temos conhecimento de nenhum caso em que os responsáveis por crimes graves, incluindo assassinatos, tenham sido responsabilizados, nem que alguma das vítimas tenha recebido algum tipo de indemnização”, continua a apontar o relatório.

“Como as forças afegãs cometem abusos graves sem responsabilização, elas promovem um ambiente que, em vez de reduzir, contribui para a ilegalidade geral e a desconfiança no governo nas áreas em que se implementam”, explica o relatório.

De acordo com a HRW, “garantir a justiça para violações graves é, em primeira instância, da responsabilidade do país cujos cidadãos estão envolvidos nas violações”. No entanto, também são exigidas responsabilidades ao governo norte-americano, dado que as forças paramilitares afegãs são recrutadas, treinadas e supervisionadas pela CIA.Neste sentido, a organização apela a que os EUA cooperem com o Afeganistão para “desmantelar e desarmar imediatamente todas as forças paramilitares que operam fora da cadeia de comando militar comum” e “cooperar com investigações independentes de todas as alegações de crimes de guerra e outros abusos dos direitos humanos”.O presente relatório da HRW apoiou-se numa intensa pesquisa entre novembro de 2017 e agosto de 2019, bem como em entrevistas a 39 residentes locais e outras testemunhas de ataques noturnos em várias províncias afegãs e a grupos afegãos de direitos humanos que documentaram esses ataques.