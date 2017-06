Forças apoiadas pelos EUA lançam investida final sobre Raqqa

As Forças Democráticas da Síria (SDF), aliança entre combatentes árabes e curdos apoiada pelos Estados Unidos, anunciaram esta terça-feira a operação final para a reconquista da cidade de Raqqa, controlada pelo autoproclamado Estado Islâmico desde 2014.





Talal Silo, porta-voz das milícias, confirmou à agência Reuters que a operação já foi iniciada na segunda-feira. O responsável acrescenta que o combate por Raqqa, nos próximos dias, será "feroz" e que o Estado Islâmico "vai morrer a defender aquela que diz ser a sua capital".







O derradeiro ataque a Raqqa acontece em simultâneo com a tentativa de recapturar a cidade de Mossul, cidade-bastião do Estado Islâmico no Iraque, uma operação conjunta forças iraquianas com o apoio dos Estados Unidos que já se prolonga há vários meses.





O autoproclamado Estado Islâmico detém o controlo de Raqqa desde 2014, altura em que conquistou a cidade aos rebeldes sírios que combatem as tropas do Governo de Bashar al-Assad desde o início da guerra civil naquele país.





Segundo a coligação de árabes e curdos que combate em Raqqa com o apoio dos Estados Unidos, permanecem na cidade entre três a quatro mil combatentes da organização terrorista.





Steve Townsend, tenente-general que comanda a operação da coligação liderada pelos Estados Unidos, admite que o combate por Raqqa será "longo e difícil", mas que poderá representar "um golpe decisivo para a ideia de Estado Islâmico como um califado físico".

"Será difícil convencer novos combatentes de que o Estado Islâmico continua a vencer no terreno a partir do momento em que perderem as duas capitais gémeas, na Síria e no Iraque. Ainda nos espera uma luta muito difícil, mas esta coligação está determinada em aniquilaqr por completo o Estado Islâmico, tanto no Iraque como na Síria", acrescentou o tenente-general.





O responsável lembrou ainda os recentes atentados, nomeadamente o "horrendo" ataque de Manchester, no Reino Unido. "O Estado Islâmico é uma ameaça para todas as nações, não apenas no Iraque e na Síria, mas também nos nossos países. Isto não pode continuar", reiterou.





A cidade de Raqqa fica localizada a cerca de 90 quilómetros da fronteira com a Turquia e tem sido um foco de tensão entre Washington e Ancara. Isto porque os Estados Unidos apoiam uma operação onde se incluiem as Unidades de Proteção Popular (YPG), uma milícia curda que integra as Forças Democráticas da Síria.





A Turquia teme que os curdos ganhem terreno e influência no norte da Síria, próximo da linha da fronteira turca.