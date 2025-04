Forças Armadas Cabindesas decretam cessar-fogo unilateral com efeito imediato

O comunicado refere que a decisão, em concordância com a direção política da Frente de Libertação do Estado de Cabinda -- Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC), surge após consultas internas com a direção política da FLEC e "insere-se num desejo claro de criar um clima propício para um diálogo sério com as autoridades angolanas para pôr fim ao conflito de Cabinda".

"A decisão da FLEC-FAC surge também na sequência da divulgação da iniciativa do partido angolano UNITA [União Nacional para a Independência Total de Angola, maior partido da oposição angolana] e da proposta que disse que irá apresentar ao parlamento angolano", refere o comunicado.

A FLEC-FAC compromete-se a criar um ambiente favorável que não afete o desenrolar da iniciativa da UNITA, considerando que pode ser "uma oportunidade para dar um passo para o diálogo".

Segundo a FLEC-FAC, com este passo pretende "reafirmar o seu compromisso na resolução pacífica do conflito em Cabinda e demonstrar a sua abertura ao diálogo, no estrito respeito do direito à autodeterminação do povo cabindês".

"A FLEC-FAC reserva o direito de responder militarmente a qualquer provocação das Forças Armadas Angolanas (FAA) no território de Cabinda e de reagir vigorosamente quando a população de Cabinda for vítima de atos de violência e repressão", sublinha a nota.

A suspensão temporária das hostilidades inicia hoje, mas "na ausência de resultados concretos do partido angolano UNITA, o cessar-fogo terminará às 23 horas de sábado, 14 de junho de 2025", determina a FLEC-FAC.

A UNITA anunciou em março passado que vai submeter ao parlamento um projeto de resolução para "exigir o fim imediato e incondicional das hostilidades militares" na província angolana de Cabinda e "início imediato das negociações de paz".

O grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição) sustenta que a sociedade civil de Cabinda, os movimentos reivindicativos e a população querem e defendem o diálogo inclusivo para a resolução do problema político-militar e histórico de Cabinda.

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda -- Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC) reivindica há vários anos a independência do território de Cabinda, província no norte de Angola, de onde provém grande parte do petróleo do país, evocando o Tratado de Simulambuco, de 1885, que designa aquela parcela territorial como protetorado português.