Forças armadas da RDCongo anunciam partilha de informações com Uganda no combate aos rebeldes

As Forças Armadas da República Democrática do Congo (RDCongo) acionaram "mecanismos" com o exército ugandês de partilha de informações para combater os grupos rebeldes que operam junto às fronteiras dos dois países, anunciaram fontes oficiais na segunda-feira.