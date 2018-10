Forças Armadas da RDCongo cedem meios para distribur material de eleições

Lusa29 Out, 2018, 21:04 | Mundo

Um total de 150 camiões de fabrico russo, da marca Kamaz, foram colocados junto à sede da Comissão Eleitoral Independente da RDCongo, com as chaves a serem entregues ao presidente do órgão, Corneille Nangaa.

"Este material pertence ao Exército e, após as eleições, retornará à base logística das Forças Armadas da RDCongo", revelou o ministro da Defesa, Crispin Atama Thabe.

O lote de meios aéreos é composto por: um avião Ilyusin-76, um DC-8, três Boeing 727, um Boeing 737, dois Antonov 72 adaptados a pistas difíceis, um Boeing 737 de passageiros e sete helicópteros.

O governante assinalou que a disponibilização das viaturas e dos meios aéreos, colocados no aeroporto de N`djili, é "a expressão da soberania do Estado".

"É uma vontade do Governo de ver a Comissão Eleitoral Nacional Independente autónoma no desempenhar da sua tarefa, em depender do exterior quanto à realização da sua missão", disse o ministro do Interior, Henri Mova.

Por isso, o membro do Governo da RDCongo, liderado pelo Presidente Joseph Kabila, que a Constituição impede de se recandidatar, quer "impor o respeito da comunidade internacional".

Kinshasa assumiu o financiamento das eleições de 23 de dezembro - presidenciais, legislativas e provinciais - sem o apoio exterior, apesar das propostas de apoio da comunidade internacional.

Nas eleições presidenciais, 21 candidatos estão, para já, na corrida para suceder a Joseph Kabila.

O ex-ministro do Interior, Emmanuel Ramazani Shadary, reúne o apoio de Kabila e a oposição deseja apresentar um candidato único até 15 de novembro.