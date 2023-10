Forças Armadas preparam voo para retirar portugueses de Israel

As Forças Armadas portuguesas estão a preparar um voo para retirar cidadãos portugueses de Israel. Falta apenas a autorização para sobrevoo no espaço aéreo israelita.





Estão sinalizados cerca de 100 cidadãos portugueses, entre turistas e residentes, que contactaram o Gabinete de Emergência Consular.



A RTP falou com David Nora, um estudante português que está a fazer o doutoramento na universidade de Jerusalém e que quer regressar.



Em comunicado emitido este domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, é avançado que não há registo de portugueses diretamente afetados. Números do Gabinete de Emergência Consular: +351 21 792 97 14; +351 96 170 64 72.