Forças Armadas reiteram apoio incondicional a Nicolás Maduro

RTP 06 Ago, 2017, 21:03 / atualizado em 06 Ago, 2017, 21:35 | Mundo

"As FAV permanecem incólumes, unidas, aferradas às suas convicções democráticas, com a moral em alto, apoiando de maneira incondicional o cidadão Nicolás Maduro Moros, Presidente da República Bolivariana da Venezuela e nosso comandante chefe" lê-se num comunicado divulgado em Caracas.



O documento, assinado pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, refere que as FAV apoiam também a iniciativa presidencial "de uma Assembleia Constituinte (AC), a revolução bolivariana, como um projeto que busca a consolidação da pátria, livre, soberana e independente".



No documento, a que a Agência Lusa teve acesso, as FAV começam por informar o povo e o mundo de que hoje "se produziu um ataque terrorista de tipo paramilitar contra a 41ª brigada blindada do Exército Bolivariano, situada em Valência, Estado de Carabobo", no centro-norte do país.



"A referida ação foi executada por um grupo de criminosos civis portando vestimenta militar e por um primeiro tenente em situação de deserção. Foram repelidos em forma imediata, praticando-se várias detenções, incluindo o referido oficial subalterno", precisa.



No documento o ministro da Defesa explica que a "operação terrorista" incluiu a difusão de um vídeo gravado pelo oficial, que há três anos fora afastado do cargo por "traição à pátria e rebelião" e que "fugiu do país e recebeu proteção em Miami", Estados Unidos.



"Os indivíduos capturados confessaram ter sido contratados nos estados (venezuelanos) de Zúlia, Lara e Yaracuy, por ativistas da extrema direita venezuelana em conexão com governos estrangeiros", afirma.



O documento, que termina com a expressão "independência e pátria socialista, viveremos e venceremos" explica que as FAV não aceitarão uma violação da soberania da Venezuela, nem que sejam minadas as conquistas sociais alcançadas.

Um morto e um ferido grave em assalto a base militar



Pelo menos um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade durante o assalto desta manhã à 41.ª brigada de blindados do Forte de Paramacay, no centro-norte da Venezuela, segundo fontes militares.



A confirmação foi dada aos jornalistas pelo comandante-geral do Exército, major-general Jesus Suárez Chourio, no entanto, fontes não oficiais dão conta de que outras duas pessoas terão falecido.



"Um ataque terrorista, paramilitar, mercenário, pago pela direita e os seus colaboradores, pago pelo império norte-americano, estão aí detidos e um deles foi ‘dado de baixa' [morreu] e outro ficou gravemente ferido", disse Jesus Suárez Chourio.



Após o ataque, dezenas de pessoas saíram às ruas de La Granja (Valência, nas proximidades da base militar), para apoiar os rebeldes, apesar da presença de oficiais da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) que tentaram reprimir os manifestantes com bombas de gás lacrimogéneo e detiveram, pelo menos, dois manifestantes.



A população tem tentado tomar várias ruas, entre elas a Avenida Universidade, havendo registos de que viaturas militares circulam constantemente pelas ruas da cidade de Valência, para dispersar os manifestantes que tentam permanecer onde se encontram.



Fontes da comunidade local dão conta de que a Guarda Nacional Bolivariana atacou vários edifícios de apartamentos e residências, na vizinha Naguanágua e nas proximidades da Universidade Nacional Experimental das Forças Armadas.



Entretanto, a população começou a colocar barreiras em várias ruas de Valência.

Assalto a base militar



O assalto a uma base militar do exército venezuelano foi reivindicado por um grupo liderado por um oficial retirado.



O grupo, liderado por um oficial que num vídeo se identificou como capitão Caguaripano, na reserva desde 2014, conseguiu tomar a base militar mais importante do grupo de blindados do exército venezuelano antes de ser controlado pelas forças leais a Nicolás Maduro.



Presidente do parlamento exige “verdade” sobre assalto

C/Lusa

A sublevação dos militares ocorreu na manhã de domingo e foi divulgada através de um vídeo em que um grupo de cerca de 20 homens envergando uniformes militares e empunhando armas pesadas acompanham um porta-voz que se identifica como “capitão Caguaripano” e “comandante da operação David Carabobo".Caguaripano abandonou a FANB em 2014 durante a vaga de protestos antigovernamentais e na mensagem vídeo declarou-se em “rebelião” contra “a tirania assassina de Nicolás Maduro”. Afirmou ainda que não se tratava de um “golpe de Estado”.O presidente do parlamento venezuelano, o opositor Julio Borges, exigiu hoje ao Governo de Nicolás Maduro a verdade sobre a sublevação de um grupo de militares numa base do norte do país, instando-o a não culpar a oposição.“Queremos saber a verdade, não nos venham com histórias da carochinha, não nos venham com uma caça às bruxas, não venham culpar quem quer simplesmente a vigência da democracia na Venezuela”, declarou Borges num fórum denominado “Em defesa da Constituição”.O chefe do parlamento referia-se ao assalto à Brigada 41 de Blindados do Batalhão Paramacay, na cidade de Valencia, no centro-norte da Venezuela, que se saldou num morto, um ferido com gravidade e pelo menos sete detidos.Para Borges, o que aconteceu com o grupo de militares deve levar o Governo de Maduro a “uma profunda reflexão”, porque “é muito claro”, na sua opinião, que “as Forças Armadas são um exemplo de um país que quer uma mudança”.Além de Julio Borges, participaram no fórum outros dirigentes, como o vice-presidente do parlamento, também da oposição, Freddy Guevara, que considerou que os acontecimentos de hoje indicam que o mal-estar que se sente no país “chegou aos quartéis”.Henrique Capriles, duas vezes candidato à presidência da Venezuela, disse que “nenhum” dos que participaram no fórum – entre os quais, a ex-procuradora-geral Luisa Ortega Díaz, o deputado chavista Eustoquio Contreras e a ex-provedora de Justiça Gabriela Ramírez – tomarão “as armas” para conseguir a mudança de Governo.“Nenhum de nós. Não caiamos em mentiras”, acrescentou.