Forças Armadas são fundamentais para combater violência no México, diz Presidente

Lusa20 Fev, 2019, 07:19 | Mundo

"Precisamos deles (militares) para enfrentar o problema grave da insegurança e da violência", disse Obrador, na terça-feira, durante as comemorações do dia do Exército mexicano, em Saltillo, capital de Coahuila.

O chefe de Estado, que tomou posse em 1 de dezembro passado, garantiu que a participação das Forças Armadas será, ao longo do seu mandato, decisiva para "acalmar e impor a paz e a tranquilidade no México".

Na mesma ocasião, López Obrador destacou os resultados frutíferos contra o crime, nomeadamente em Coahuila, graças às operações coordenadas entre forças policiais e exército, agora replicadas em todo o país com a Guarda Nacional.

A criação de uma Guarda Nacional faz parte do Plano de Paz e Segurança 2018-2024 do Presidente mexicano, para preservar a segurança e combater o crime no país.

Numa conferência de imprensa, em janeiro, López Obrador reconheceu que a diminuição da violência no país vai "demorar um pouco".

Em 2018, foram registados 33.341 homicídios, mais 15,5% do que em 2017, de acordo com dados do Ministério da Segurança e Proteção do Cidadão, apresentados no primeiro mês deste ano.