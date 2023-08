Forças bielorrusas realizam exercícios próximo da Polónia

Segundo o Ministério da Defesa da Bielorrússia, num comunicado publicado no seu `site`, os exercícios foram realizados no polígono Domanovski, localizado na região ocidental de Brest, na fronteira com a Polónia.

Nas manobras, nas quais participaram unidades do Comando Operacional Noroeste do Exército Bielorrusso, foram realizados exercícios de tiro com mísseis antiaéreos Strela-10, Igla e Tunguska.

Os exercícios ocorrem entre tensões entre a Bielorrússia e a vizinha Polónia, que acusou Minsk de provocações, nomeadamente a violação do espaço aéreo polaco por helicópteros bielorrussos no início do mês.

Às tensões soma-se a chegada à Bielorrússia, principal aliada da Rússia na guerra na Ucrânia, de vários milhares de membros do grupo mercenário russo Wagner, o que fez soar os alarmes em Varsóvia, que estuda o encerramento das fronteiras com esta ex-república soviética, que também recebe armas nucleares táticas russas.