Forças chechenas anunciam controlo total de fábrica em Mariupol

Forças chechenas e da auto-proclamada República Popular de Donetsk ao serviço de Moscovo anunciaram ter tomado o controlo total das instalações da fábrica Azovstal, em Mariupol. O anúncio surgiu várias horas depois de Vladimir Putin ter ordenado a suspensão do assalto ao complexo industrial onde se abrigavam milhares de civis, juntamente com o que se pensam ser os últimos quinhentos combatentes ucranianos.