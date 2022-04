Forças chechenas reivindicam controlo de siderúrgica em Mariupol

Foto: Chingis Kondarov - Reuters

Forças chechenas e da autoproclamada República Popular de Donetsk ao serviço de Moscovo clamaram ter tomado o controlo das instalações do complexo industrial Azovstal, em Mariupol.

A reivindicação surgiu várias horas depois de Vladimir Putin ter ordenado a suspensão do assalto ao complexo industrial onde se abrigavam milhares de civis, juntamente com o que se pensa ser os últimos 500 combatentes ucranianos.



As imagens foram divulgadas quer pela televisão russa, quer pelas forças especiais tchechenas.



O homem de negro que faz o anúncio em frente ao edifício da administração da maior metalúrgica da Europa não é soldado: é deputado ao Parlamento russo.