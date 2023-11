Forças da ONU e exército da RD Congo fazem ação conjunta contra rebeldes do M23

A operação, lançada esta sexta-feira, centra-se no leste do país e, segundo informaram hoje ambas as partes em comunicado, visa "travar qualquer desejo do M23 [Movimento de 23 de março] de invadir Saque ou Goma", capital da província do Kivu do Norte.

Num comunicado enviado à agência Efe, na semana passada, o comandante da missão de manutenção da paz da ONU (Minusca) na RD Congo, o general brasileiro Otávio Rodrigues de Miranda Filho referia que as tropas "estão posicionadas em toda a região", garantindo que se os grupos armados se aproximarem dessas cidades, "a Minusca e as FARDC (Forças Armadas da RDC) defenderão a população civil".

Nos últimos meses registaram-se confrontos entre o M23 e grupos armados do exército nos territórios de Masisi, Rutshuru e Nyiragongo, no Kivu do Norte, que provocaram a deslocação de cerca de 300 mil pessoas.

Segundo dados das Nações Unidas, desde que o atual conflito naquela região teve início, em 2022, há registo de mais de um milhão de pessoas deslocadas.

"Estes conflitos representam uma séria ameaça para o acesso a ajuda humanitária e para os deslocados que encontraram refúgio nos arredores de Goma", disse o militar brasileiro, alertando que o M23 está a avançar em direção à cidade de Saque.