Foto: Sofiia Gatilova - Reuters

Numa mensagem partilhada na rede social Telegram, a Força Aérea ucraniana adianta que os alvos eram o sul e leste do país. São as regiões que se mantém como linha da frente no conflito. O ataque com drones russos visou sobretudo Kherson.



As autoridades ucranianas adiantam que foram ainda lançados três mísseis russos. Nos últimos dias, o ataque à cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, provocou as mortes de pelo menos 11 pessoas, incluindo cinco crianças.