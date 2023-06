Forças de segurança e defesa fora da sua área devem votar sexta-feira - CNE

A deliberação da CNE determina que "todas as forças de segurança e defesa, que estarão de serviço fora da área geográfica de recenseamento devem votar antecipadamente sob pena de não exercerem o direito de voto, no dia da eleição, na mesa onde não estiverem inscritos".

A decisão foi anunciada após uma reunião de várias horas da plenária da Comissão Nacional de Eleições e depois de hoje as forças de segurança e defesa não terem comparecido para votar antecipadamente nas comissões regionais de eleições para as legislativas de domingo.

A deliberação a CNE refere igualmente que tomou conhecimento verbal na quarta-feira na reunião com o Comando Conjunto de Asseguramento das Eleições de que as forças de defesa e segurança não votariam antecipadamente, mas nas áreas onde fossem deslocados e onde não estavam inscritos.

Com base nesta informação, a CNE convocou imediatamente a plenária, "porque o efeito útil do voto tem incidência na área geográfica do recenseado, mormente quase se trata de eleições legislativas", explica na deliberação.

A CNE refere igualmente aquela intenção "agregada ao contexto legal e logístico, bem como o peso e valor do voto que não deve desvirtuar o quadro do exercício inclusivo e abrangente do direito político dos cidadãos".

A lei eleitoral determina que os militares e os polícias que no dia das eleições estejam impedidos de se deslocar à assembleia de voto por motivo de exercício das suas funções podem votar antecipadamente.

As restantes forças de defesa e segurança não abrangidos pela lei "devem votar nas mesas de voto correspondentes às áreas geográficas de recenseamento", segundo a deliberação da CNE.

As legislativas de domingo vão ser disputadas por duas coligações e 20 partidos políticos, que terminam sexta-feira a campanha eleitoral.