Forças do Paquistão matam 11 membros do movimento talibã

Dez membros das forças talibãs foram mortos no primeiro ataque no distrito de Dera Ismail Khan, na província de Khyber Pakhtunkhwa, um dia depois de homens armados terem disparado e matado dois funcionários da Alfândega paquistanesa.

A décima primeira vítima foi morta no segundo ataque a um antigo reduto dos talibãs no distrito do Waziristão do Norte, no noroeste.

As operações militares têm tido como alvo os talibãs paquistaneses, do grupo TTP, aliado dos talibãs afegãos, que tomaram o poder no Afeganistão em 2021.