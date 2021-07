Forças estrangeiras deixam base aérea de Bagram e em breve o país

"O aeroporto de Bagram foi oficialmente entregue ao Ministério da Defesa. As forças norte-americanas e da coligação retiraram-se completamente da base e a partir de agora as forças armadas afegãs vão proteger a base e usá-la para combater o terrorismo", indicou na rede social Twitter o porta-voz adjunto do Ministério da Defesa afegão, Fawad Aman.

Um responsável da Defesa norte-americano, que não quis ser identificado, confirmou antes que "todas as forças da coligação" tinham abandonado Bagram.

Os talibãs congratularam-se com a partida das forças estrangeiras da base, situada a 50 quilómetros a norte de Cabul e base das operações norte-americanas durante a guerra desencadeada em 2001.

Dali partiam os ataques aéreos contra os rebeldes e os seus aliados da Al-Qaida e era organizado o abastecimento das tropas.

"Estamos muito satisfeitos e apoiamos esta partida. A sua retirada completa [do Afeganistão] permitirá que os afegãos decidam por si mesmos o futuro", declarou o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, à agência France-Presse.

O exército norte-americano e a NATO estão prestes a terminar o seu envolvimento no Afeganistão, devendo os últimos soldados ser retirados do país até 11 de setembro, quando se cumprem 20 anos dos atentados de 2001 nos Estados Unidos, que estão na origem da guerra.

Desde o início da retirada final em maio, os talibãs intensificaram as ofensivas em todo o país, assumindo o controlo de dezenas de distritos rurais, enquanto as forças de segurança afegãs consolidavam a sua presença nas grandes cidades.

A capacidade do exército afegão de conservar o controlo do aeródromo de Bagram poderá ser uma das chaves para manter a segurança junto à capital, Cabul, e a pressão sobre os talibãs.

A saída das tropas estrangeiras de Bagram "simboliza o facto de que o Afeganistão está só, abandonado e obrigado a defender-se sozinho contra o assalto dos talibãs", considerou o especialista Nishank Motwani, baseado na Austrália.

"Em casa, os norte-americanos e as forças aliadas verão de longe ser reduzido a cinzas o que lutaram tanto para construir, sabendo que os homens e as mulheres afegãos com quem lutaram correm o risco de perder tudo", adiantou.

Segundo a imprensa, o Pentágono deverá manter perto de 600 soldados no Afeganistão para guardar a embaixada norte-americana em Cabul.

Os habitantes de Bagram esperam uma deterioração da situação de segurança e até económica devido à partida das tropas estrangeiras.

Ao longo dos anos, centenas de milhares de militares norte-americanos e da NATO, bem como subcontratados, passaram pela base de Bagram, que chegou a parecer uma cidade em miniatura, com piscinas, cinemas e spas, bem como com um passeio com restaurantes de `fast food`, como o Burger King e a Pizza Hut.

Construída pelos Estados Unidos para o seu aliado afegão durante a Guerra Fria nos anos 1950 para o proteger da União Soviética a norte, a base tem também uma prisão que receber milhares de prisioneiros talibãs e `jihadistas`.