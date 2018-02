Forças francesas matam 10 suspeitos de terrorismo no Mali

Lusa15 Fev, 2018, 08:32 | Mundo

Durante o ataque, na região de Kidal, no extremo nordeste do Mali, junto à fronteira com a Argélia, foi destruído um arsenal e vários veículos supostamente pertencentes ao Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GAIM), organização jihadista fiel à Al Qaeda, que opera no Sahel.

O ataque, realizado no âmbito da operação militar francesa Barkhane, visava o líder do grupo jihadista Ansar Dine, Malian Iyad Ag Ghaly. Um colaborador próximo do líder jihadista, ex-coronel do exército maliano, desertor, foi morto durante a incursão, revelaram as Forças Armadas Malianas (FAMa).

Atualmente há cerca três mil soldados mobilizados no âmbito da Barkhane, uma operação criada em 2014 com o objetivo de prestar apoio aos países do Sahel que nesse mesmo ano formaram o chamado G5 (Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chade) na sua luta contra os insurgentes jihadistas.

No Mali também está presente uma missão de paz da ONU, a Minusma, que conta com mais de 15 mil elementos, entre militares e polícias.

Os jihadistas foram teoricamente expulsos graças a uma intervenção militar internacional liderada pela França em janeiro de 2013, mas extensas áreas do país, sobretudo no norte e centro, escapam ao controle do Estado maliano.