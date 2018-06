Forças governamentais do Iémen atacam porto de Hodeida

Lusa13 Jun, 2018, 10:49 | Mundo

Durante a madrugada, vídeos publicados nas redes sociais indicavam a chegada de vários veículos à cidade controlada pelos rebeldes, de acordo com a agência noticiosa norte-americana Associated Press. As imagens faziam acompanhar-se de sons de "tiros pesados", indicou a mesma fonte.

O governo exilado do Iémen "esgotou todos os meios pacíficos e políticos para remover a milícia Huthi do porto de Hodeida", no mar Vermelho, noticiaram os canais de notícias sauditas, citando fontes militares.

O canal de notícias via satélite Al Masirah, administrado pelos Huthis, reconheceu mais tarde a ofensiva, alegando que as forças rebeldes atacaram um navio da coligação saudita perto de Hodeida com dois mísseis.

Na terça-feira, responsáveis do Iémen disseram que a ONU retirou o pessoal internacional de Hodeida, numa altura em que já era esperado um assalto das forças governamentais para capturar a cidade portuária.

As forças governamentais, apoiadas pela coligação internacional dirigida pela Arábia Saudita, têm tentado tomar Hodeida, porto estratégico através do qual a maioria da população do Iémen recebe alimentos e medicamentos, mas que é controlado pelos rebeldes Huthis.

Cerca de 600.000 pessoas vivem em Hodeida e o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se na segunda-feira à porta fechada para tentar impedir um ataque.

"Uma batalha por Hodeida será certamente longa e deixará milhões de iemenitas sem alimentos, combustível e outros fornecimentos vitais", advertiu o grupo de reflexão sobre conflitos International Crisis Group (ICG).