Partilhar o artigo Forças governamentais põem fim a ataque talibã no oeste do Afeganistão Imprimir o artigo Forças governamentais põem fim a ataque talibã no oeste do Afeganistão Enviar por email o artigo Forças governamentais põem fim a ataque talibã no oeste do Afeganistão Aumentar a fonte do artigo Forças governamentais põem fim a ataque talibã no oeste do Afeganistão Diminuir a fonte do artigo Forças governamentais põem fim a ataque talibã no oeste do Afeganistão Ouvir o artigo Forças governamentais põem fim a ataque talibã no oeste do Afeganistão