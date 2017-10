Forças iraquianas anunciam controlar estradas e infraestruturas em Kirkuk

Lusa16 Out, 2017, 08:00 | Mundo

O comando conjunto das operações, que agrupa as forças iraquianas envolvidas nas operações, indicou ter recuperado o "controlo da ponte Khaled, da estrada Al-Ryad-Maktab Khaled, da ponte Meriem Beik e da estrada Rachad-Meriem Beik", além da zona industrial a sudoeste da cidade de Kirkuk, de acordo com um comunicado sobre a "operação restauração da segurança em Kirkuk", zona disputada pelo Governo central iraquiano e a região autónoma do Curdistão.

O comando acrescentou que também "uma infraestrutura da Northern gas company, uma esquadra da polícia, uma central elétrica de Kirkuk e a refinaria adjacente" encontram-se sob controlo das forças iraquianas.

Estas posições situam-se na estrada para a caserna K1 e os campos petrolíferos que Bagdad pretende recuperar.

As forças iraquianas "prosseguem a sua progressão", indicou o comunicado.

Esta ofensiva acontece após três dias de confronto entre tropas iraquianas e peshmergas curdas, e após o fim do prolongamento do acordo para os curdos deixarem as zonas que controlam desde 2014.

A relação entre Bagdad e o Governo autónomo do Curdistão iraquiano degradou-se depois da realização de um referendo sobre a independência da região, não vinculativo e considerado ilegal pelo governo central.

Kirkuk foi incluída no referendo, apesar de não pertencer ao Curdistão.

A cidade, etnicamente diversa, é administrada pelos curdos desde 2014, quando o exército iraquiano fugiu ao avanço dos combatentes do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O Iraque exige agora recuperar o controlo da cidade e da província de Kirkuk, rica em petróleo. Os três campos petrolíferos de Kirkuk fornecem 250.000 barris por dia.