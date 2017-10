Forças iraquianas entram em Kirkuk

Jorge Almeida - RTP16 Out, 2017, 16:13 / atualizado em 16 Out, 2017, 16:13 | Mundo

Rica em petróleo, a cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, administrada pelos curdos desde 2014, é um ponto de discórdia entre Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, e o Governo federal de Bagdade.



Apesar de a cidade estar fora dos limites do Curdistão iraquiano, os residentes curdos votaram no referendo sobre a independência realizado no passado dia 25 de setembro, nas regiões do Curdistão iraquiano e nos territórios disputados.



Após a consulta popular, em que mais de 90 por cento dos eleitores curdos votaram a favor da autodeterminação, os líderes curdos asseguraram que o resultado não implicaria uma declaração imediata de independência.







O Governo de Bagdade considerou ilegal a consulta popular e desde quarta-feira que se antevia que as forças do regime iriam ocupar a cidade, apoiadas pelas milícias xiitas e pela polícia federal.



Várias testemunhas disseram à BBC que as forças federais ocuparam o edifício do Governo da província.



O Governo federal do Iraque já afirmou que todo o petróleo do norte do território iraquiano, incluindo o da região autónoma do Curdistão e os poços petrolíferos de Kirkuk, faz parte dos recursos nacionais do país e, como tal, "tem legitimidade e pleno direito" de explorá-los.



Funcionários da Administração dos Estados Unidos disseram que estão “empenhados com todas as partes do Iraque” de forma a reduzir a tensão.