Forças iraquianas ocupam poços de petróleo de Kirkuk

Jorge Almeida - RTP17 Out, 2017, 16:29 / atualizado em 17 Out, 2017, 16:35 | Mundo

As instalações petrolíferas de Bai Hassan e Avana, administradas pela empresa estatal North Oil Company, foram ocupadas pelas forças iraquianas.



Na segunda-feira, as unidades militares enviadas por Bagdade assumiram o controlo de bases militares e do palácio do governador, de onde foi retirada a bandeira curda que esvoaçava ao lado da bandeira do Iraque.

Ação militar visa união do país

A tomada de posição das forças governamentais em Kirkuk acontece três semanas depois do referendo sobre a independência do Curdistão iraquiano.



Apesar de a cidade de kirkuk estar fora da região autónoma, os seus habitantes poderam votar no ato considerado inconstitucional pelo Governo de Bagdade.







O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, pediu a "todos os cidadãos que cooperem com as forças armadas, que estão comprometidas com diretrizes rígidas para proteger os civis em primeiro lugar e para impor segurança e ordem, e proteger as instalações e instituições estaduais".



Kirkuk é uma província rica em petróleo disputada pelos curdos e iraquianos. Acredita-se que haja uma maioria curda mas na capital de província também residem grandes comunidades muçulmanas e turcomanas.



Desde 2014 que a província estava a ser administrada pelos peshmerga curdos quando estes conseguiram expulsar os combatentes do autoproclamado Estado Islâmico.

Curdos trocam acusações de traição

A velocidade com que as forças iraquianas conseguiram tomar os pontos mais importantes de Kirkuk, levou o comando geral peshmerga, liderado por Massoud Barzani, do Partido Democrata do Curdistão (KDP), a acusar a União Patriótica do Curdistão (PUK) de ter colaborado com Bagdade.



Uma acusação refutada pelo PUK que disse que os seus combatentes foram mortos ou feridos ao invés dos peshmerga que ficaram de fora do conflito.

Turquia atenta ao evoluir da situação

O Governo de Ancara tem estado a seguir de perto os acontecimentos, condenando uma possível independência do Curdistão iraquiano, que poderia ser seguida pela minoria curda que habita na Turquia.







O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou “que estava pronto para qualquer forma de cooperação com o governo iraquiano para acabar com a presença do PKK no território iraquiano".



O PKK - o Partido dos Trabalhadores do Curdistão - é um grupo turco-curdo que luta pela autonomia desde a década de 1980. É considerado um grupo terrorista pela Turquia, bem como pela União Europeia e pelos Estados Unidos.