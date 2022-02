Forças israelitas confirmam morte de adolescente palestiniano em operação na Cisjordânia

Num comunicado, o Exército israelita refere que alguns dos palestinianos lançaram artefactos explosivos contra os soldados israelitas, durante a madrugada na aldeia de Silat al-Harithiya, perto da cidade de Jenin.

Mohamed Abu Salah, 17 anos, foi atingido a tiro na cabeça não tendo resistido aos ferimentos, informou o Ministério da Saúde palestiniano.

Centenas de pessoas, incluindo homens armados e encapuzados, compareceram ao funeral do jovem, na sua aldeia de Al Yamoun, não muito longe de Silat al-Harithiya.

A operação militar israelita em Silat al-Harithiya ocorreu horas depois de confrontos entre manifestantes palestinianos e forças de segurança israelitas no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, terem ferido 31 pessoas, no domingo.

O Exército israelita disse que entrou na aldeia "para demolir o piso do prédio" onde residia um alegado terrorista, acusado do assassínio, em dezembro, de um estudante religioso de 25 anos, no colonato de Homesh, no território palestiniano ocupado por Israel desde 1967.

As forças de segurança dispararam para "neutralizar a ameaça", tendo atingido o adolescente palestiniano, entre outras vítimas, para além de terem feito várias detenções.

As forças israelitas destroem regularmente as casas de palestinianos acusados de ataques contra interesses de Israel na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental, uma área palestiniana ocupada por Israel desde 1967.

Cerca de 475.000 colonos judeus vivem na Cisjordânia, assim como cerca de 2,9 milhões de palestinianos.

Todos os colonatos são considerados ilegais, à luz da lei internacional, mas o colonato de Homesh é considerado ilegal pelo próprio Estado de Israel, tendo mesmo sido evacuado, em 2005, por forças israelitas, apesar de os colonos terem, entretanto, regressado.