Forças israelitas reclamam destruição de batalhão do Hamas em Gaza

"O centro de comando e de controlo do batalhão de Shujaiya do Hamas foi destruído", declarou o Exército israelita em comunicado.

As Forças Armadas de Israel afirmaram ter neutralizado os membros do grupo "no local", sem especificar mais detalhes.

Segundo o mesmo comunicado a operação envolveu aviões, carros de combate e tropas terrestres, apoiados "pela primeira vez" na ofensiva militar de Israel no enclave palestiniano por um drone `Maoz`.

Shujaiya é um bairro nos arredores da cidade de Gaza, no norte do território, que está a ser alvo da ofensiva israelita.

Na cidade de Khan Younis, outro ponto-chave da ofensiva, o Exército israelita informou que "numerosos" membros do Hamas foram mortos.

Israel comunicou ainda que recuperou os corpos de mais dois reféns em Gaza, tratando-se de dois soldados israelitas.

Anteriormente, o Exército tinha comunicado a descoberta de um outro corpo de um refém.

No dia 07 de outubro, o Hamas lançou um ataque contra Israel que causou mais de 1.200 mortos e cerca de 240 raptados.

Israel declarou o estado de guerra e iniciou uma operação militar aérea, terrestre e marítima no enclave palestiniano, onde quase 18 800 pessoas foram mortas e mais de 50.800 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.