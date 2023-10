Forças israelitas respondem a ataque desde a Síria com artilharia e morteiros

Os militares israelitas referiram que projéteis não identificados foram disparados da Síria e deverão ter caído numa zona deserta, noticiou a agência Associated Press (AP).

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra da oposição com sede no Reino Unido, mas com uma vasta rede de informadores no terreno, referiu que uma fação palestiniana conduziu o ataque com foguetes a partir do território sírio.