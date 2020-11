Forças moçambicanas acusam "alguns deputados" da Renamo de apoio a Junta Militar

"Existem perceções de que alguns deputados da bancada parlamentar da Renamo na Assembleia da República e outros membros apoiam as ações da Junta Militar", lê-se num relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade (CACDHL) do parlamento de Moçambique.

A avaliação resulta da "averiguação" que aquele grupo parlamentar fez aos conflitos armados no norte e centro do país, consultada hoje pela Lusa.

No texto, a 1.ª comissão, como é também conhecido este grupo parlamentar, não dá pormenores sobre a acusação das Forças de Defesa e Segurança (FDS).

As ações da Junta Militar da Renamo, prossegue o relatório, estão a minar a instauração da estabilidade nos distritos atingidos pela violência armada.

A 1.ª comissão avança que os ataques da dissidência armada do principal partido da oposição já provocaram a morte de 11 pessoas, incluindo de dois membros das FDS, e obrigaram à fuga de 1.018 famílias.

"As populações deslocadas carecem de ajuda humanitária, pois estão privadas de meios de produção e sustento", aponta o relatório.

A comissão apurou que, no início, na província de Manica, os ataques caracterizavam-se por emboscadas a viaturas de transporte de pessoas e bens e saques, mas depois evoluíram para ataques a estaleiros e unidades produtivas.

A Junta Militar liderada pelo dirigente guerrilheiro Mariano Nhongo também tem praticado roubos e assassinatos, acrescenta o relatório da CACDHL.

Na província de Sofala, além de veículos e unidades produtivas, os ataques têm visado igualmente unidades de saúde.

As ações armadas na província provocaram a fuga de 752 famílias, que correspondem a 3.700 pessoas, albergadas no distrito de Chibabava.

Os membros da junta protagonizam ataques envergando o fardamento de cor verde que foi sempre a marca dos guerrilheiros da Renamo e alguns ataques, principalmente a alvos civis, visam nitidamente o abastecimento da logística da junta.

No encontro com os membros da 1.ª comissão, o bispo da diocese da Beira, capital da província de Sofala, Cláudio Dalla Zuana, defendeu que as ações da Junta Militar devem ser uma preocupação para o país, porque minam a paz.

"O problema dos ataques armados deve ser visto como um problema conjuntural do país e não como um problema interno da Renamo, pois está em causa a pacificação do país", afirmou Zuana, citado no relatório.

Nesse sentido, a solução do conflito passa por encontrar mecanismos políticos, sociais e de educação do cidadão, que permitam perceber o problema e encontrar a solução, destacou o bispo.

Mariano Nhongo e os seus homens opõem-se à atual liderança da Renamo e reclamam melhores condições de reintegração que as definidas no Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em 2019.