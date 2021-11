Forças polacas detêm uma centena de migrantes na fronteira

"Um grupo de cerca de uma centena de migrantes foi preso pelos serviços polacos", confirmou o Ministério polaco da Defesa, para acusar a Bielorrússia de ter "forçado os migrantes a lançar pedras contra os soldados polacos para desviar a atenção".



Estados Unidos e União Europeia acusam o regime de Alexander Lukashenko de ter orquestrado o movimento de migrantes, reagindo assim às sanções económicas impostas após as eleições presidenciais do ano passado.

O Alto Comissariado agência das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações têm vindo a apelar, junto das autoridades de ambos os países, à deslocação de migrantes para áreas mais seguras fora das fronteiras.



Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, adiantou que a ACNUR e a OIM pretendem assistir os migrantes em áreas seguras, enquanto "estão a negociar" o acesso à fronteira polaco-bieolorrussa.



Ambas as estruturas "têm defendido junto de autoridades a deslocação de pessoas para locais seguros longe da fronteira, onde possam receber assistência e aconselhamento adequados", lê-se numa declaração divulgada na quarta-feira.



A ACNUR dispõe de gabinetes em Varsóvia e Minsk. Todavia não tem presença permanente ou regular na fronteira, em qualquer dos países.



Uma equipa da ACNUR pôde já aceder ao lado bielorrusso da fronteira "quatro vezes desde o início da crise", ainda segundo Stéphane Dujarric - os elementos prestaram assistência a um grupo de afegãos ali retidos em setembro, outubro e há uma semana, a 11 de novembro.



Durante uma deslocação a um campo improvisado nas proximidades de de Bruzgi, ponto de passagem da fronteira internacional entre a Bielorrússia e a UE, ACNUR e OIM deixaram ali "alguma ajuda de emergência, incluindo itens de higiene para crianças e mulheres, bem como itens alimentares".

Perto de dez mil migrantes retidos



Na passada terça-feira, as Nações Unidas afirmaram que os trabalhadores de assistência humanitária estão "prontos e disponíveis". A ONU advertiu, uma vez mais, que os migrantes estão a ser usados "nas disputas que envolvem os países".



Questionado sobre o destino a reservar aos migrantes retidos, Farhan Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU, retorquiu que deveriam ser auscultadas as reocupações dos próprios migrantes.



O número de migrantes acampados na fronteira bielorrussa aproxima-se dos dez mil, segundo a a ativista humanitária local Natalia Gebert, ouvida pela agência Lusa. Número que a representante do Grupa Granica, que reúne 14 organizações não-governamentais a operar na área dos Direitos Humanos e a apoiar refugiados e migrantes na Polónia, afirmou acreditar ser maior.

Resposta europeia vista como "caótica"

Apesar de Bruxelas estar a colocar em prática várias medidas para mitigar a situação, alguns diplomatas europeus não negam que a resposta da UE tem sido “caótica” devido a desentendimentos políticos.



“Continuamos a saltar de uma crise de refugiados para outra, a culpar outros países pelos nossos problemas e a fugir à realidade. Em vez disso, as nações da União Europeia devem começar a implementar uma política comum de asilo, de forma unificada”, defendeu, em declarações à Al Jazeera, a eurodeputada holandesa Sophie in,t Veld.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 apelaram já esta quinta-feira a um fim imediato do que consideram ser uma "campanha agressiva e de exploração" na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. Acusam igualmente Minsk de orquestrar a crise em curso.

“O que o regime bielorrusso está a fazer é cruel”, continuou. “Mas quando os Estados-membros da UE são incapazes de acordar numa política comum de migração e tentam externalizar a gestão da migração, os outros países conseguem facilmente tirar vantagem disso”.



Há ainda quem critique Bruxelas por ter classificado a crise migratória na fronteira bielorrussa de “ataque híbrido”.



“Com [Ursula] von der Leyen a usar a expressão ataque híbrido, acredito que Lukashenko conseguiu exatamente aquilo que queria”, considerou à Al Jazeera, por sua vez, Bram Frouws, presidente do Centro Misto de Migração, entidade independente que recolhe dados e elabora análises sobre migração mista (fluxos migratórios que abrangem migrantes e refugiados).



Além disso, “no momento em que nos referimos aos refugiados e migrantes como moeda de troca ou como armas, as pessoas passam a ser instrumentalizadas e retiramos-lhes a sua humanidade”, frisou.



c/ agências