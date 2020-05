Forças portuguesas envolveram-se em ação de combate no norte da RCA

A companhia portuguesa que integra a força de reação rápida de uma missão da ONU descobriu um grupo armado com lança-granadas e metralhadoras durante um patrulhamento.



Foram trocados tiros e os paraquedistas portugueses responderam com disparos de armas, com o apoio de um helicóptero.



Não se registaram feridos nem danos materiais para as forças portuguesas.