Forças pró-Governo afegão mais mortíferas do que extremistas

De janeiro a junho de 2019, operações levadas a cabo por tropas leais ao Governo do Afeganistão e forças da Aliança Atlântica causaram as mortes de pelo menos 717 civis; a guerrilha islamita matou pelo menos 531 no mesmo período.



Segundo a Unama – Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, os raides aéreos, a maior parte efetuada por aviões dos Estados Unidos, mataram 367 pessoas, incluindo 89 crianças.



Os números de vítimas civis no Afeganistão são divulgados numa altura em que as forças dos Estados Unidos têm em marcha uma campanha de bombardeamentos aéreos contra os taliban.

O quadro atual

Em solo afegão, os combates e os atentados continuam a acontecer diariamente. No Qatar, representantes da Administração norte-americano e dos taliban mantêm um processo de negociações com vista a uma trégua – sem resultados palpáveis.



São, todavia, os combates terrestres que mais mortes causam entre as populações civis do país – um terço do total. Seguem-se os atentados à bomba e as operações aéreas.Estes números são desvalorizados pelas patentes norte-americanas. O Pentágono alega dispor de informações do terreno mais rigorosas do que as Nações Unidas e afiança que as forças dos Estados Unidos e do Governo afegão “trabalham sempre para evitar danos a civis não-combatentes”.Por sua vez, o Governo de Cabul alega que a proteção de civis e o auxílio a feridos e deslocados constituem uma prioridade.A ONU refere uma regressão. Para a primeira metade deste ano, há registo de 3812 mortes e ferimentos. É o número mais baixo desde 2012.Ainda assim, a Unama sublinha que o balanço é “chocante e inaceitável”.“As partes do conflito podem avançar com diferentes explicações para as tendências recentes, cada uma a visar justificar as suas próprias táticas militares”, vincou o responsável pela área dos Direitos Humanos da missão, Richard Bennett.“O facto é que só um esforço determinado para evitar danos a civis, não apenas pelo respeito do Direito Internacional humanitário mas também pela redução da intensidade dos combates, pode reduzir o sofrimento dos civis afegãos”, acrescentou.A guerrilha islamita recusa-se a partilhar a mesa das conversações com o Executivo afegão enquanto não for estabelecido um calendário para a retirada das forças dos Estados Unidos.Por outro lado, Cabul teme que a campanha para a próxima eleição presidencial nos EUA conduza a uma debandada de tropas. Receio reforçado por declarações recentes do secretário de Estado norte-americano. Na segunda-feira, Mike Pompeo sinalizava que Donald Trump desejaria ver reduzido, até 2020, o número de militares destacados no Afeganistão.